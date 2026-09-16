Serie D in campo per il turno infrasettimanale: live
Serie D in campo per il turno infrasettimanale: live
Terza giornata A 16/09/2026 ore 15
Francavilla – Palmese 0-0
Real Normanna – Martina 0-0
Real Florio – Gladiator 0-0
Ebolitana – Bisceglie 0-0 ore 15.30
Nardò – Melfi 0-0 ore 15.30
Turris – Gravina 0-0 ore 17
Nocerina – Ischia 0-0 ore 20
F. Andria – Manfredonia 0-0 ore 20.30
Virtus Francavilla – Brindisi 0-0 ore 21
Classifica
Gravina 7
Bisceglie 7
Virtus Francavilla 7
Real Normanna 5
Nocerina 5
Turris 5
Martina 4
Real Forio 4
Francavilla 4
Gladiator 4
Brindisi 4
Manfredonia 2
Ebolitana 2
Ischia 2
Nardò 2
Palmese 2
Fidelis Andria 1
Melfi 1
Quarta giornata A 20/09/2026 – R 24/01/2027
Bisceglie – Nocerina
Brindisi – Turris
Gladiator – F. Andria
Gravina – Real Florio
Ischia – Nardò
Manfredonia – Ebolitana
Martina – Virtus Francavilla
Melfi – Francavilla
Palmese – Real Normanna