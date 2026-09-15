Il Paradiso delle Signore anticipazioni 15 settembre 2026: Walter perde il lavoro, Umberto e Adelaide discutono

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 15 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Walter ha avuto dei problemi durante la sua partecipazione alla manifestazione contro la guerra in Vietnam.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 settembre 2026: Marta resta a Villa Guarnieri, Odile non è d’accordo con Jacopo

Walter è stato portato in Questura dove lo hanno tenuto tutta la notte, il giorno dopo non presentandosi al lavoro senza avvisare farà i conti con delle conseguenze. Quali? Il ragazzo verrà licenziato e Johnny, dispiaciuto per quello che è successo, proverà ad aiutarlo.

Intanto un arrivo non previsto costringerà Marta a restare a Villa Guarnieri. Marcello vorrebbe che, in merito alla guerra in Vietnam, Paradiso Donna prendesse una posizione ma la redazione non appoggerà la sua richiesta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che il figlio di Carla alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana vorrebbe presentarsi con i suoi abiti, Odile però preferirà essere più prudente. Nel frattempo Anita si ritroverà ad assistere ad una discussione tra Guarnieri e Adelaide.