Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 settembre 2026: Odile e Marta affrontano Umberto e Adelaide

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 14 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? L’evento dedicato al nuovo corner di Delia ha rischiato di saltare, intanto a Villa Guarnieri è stata resa nota una scioccante verità che per anni era rimasta nascosta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 settembre 2026: Elisa al Paradiso richiama Irene

Johnny deciderà di prendere parte ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam e non lo farà da solo, anche Walter e Marcello andranno con lui. Nel frattempo Mimmo apparirà molto felice perché si è presentata per lui una nuova possibilità sul piano lavorativo.

Nonostante la cosa lo renda entusiasta Mimmo avrà paura che se accetterà di cambiare lavoro Ciro potrebbe rimanerci male. Intanto Elisa sarà obbligata a fare un richiamo ad Irene perché da quando è tornata al Paradiso si comporta come se il ruolo di capocommessa fosse ancora suo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la situazione sarà molto delicata a villa Guarnieri dopo la scoperta sconvolgente, Marta e Odile decideranno di affrontare Umberto e la Contessa insieme.