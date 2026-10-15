Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ottobre Dauno, la Fiera di Foggia riparte tra auto d’epoca, collezionismo e cultura vintage

Dal 16 al 18 ottobre il quartiere fieristico ospita il 48° Salone della Filatelia, Numismatica e Collezionismo, il Salone delle Auto d’Epoca e la seconda edizione di “Non Solo Vintage Market”. Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti.

Dalla riscoperta delle tradizioni agricole alla passione per la storia, il collezionismo e gli oggetti d’altri tempi. La Fiera di Foggia prosegue il suo percorso di animazione del quartiere fieristico con il tradizionale appuntamento dell’Ottobre Dauno, in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026 dalle ore 10 alle ore 20.

Dopo la partecipazione registrata lo scorso fine settimana dalla 74ª Fiera dell’Agricoltura, dedicata al tema “Le origini per il futuro”, il quartiere fieristico torna ad aprire le proprie porte alla città con un nuovo programma di iniziative. Due appuntamenti distinti, ma accomunati dalla capacità di valorizzare la memoria, le passioni e il patrimonio culturale e materiale del territorio, offrendo occasioni di incontro a pubblici di età e interessi diversi.

L’Ottobre Dauno si conferma così un’opportunità per mantenere vivo il legame tra la Fiera e la comunità, attraverso manifestazioni che vanno oltre la tradizionale esposizione commerciale e contribuiscono a restituire continuità all’utilizzo degli spazi fieristici.

Il 48° Salone della Filatelia, Numismatica e Collezionismo con il salone Auto d’Epoca

La manifestazione, che sarà ospitata nel padiglione n. 10, rappresenta un’occasione d’incontro per appassionati, collezionisti e curiosi, con esposizioni dedicate alla storia e alla cultura del collezionismo. Nel padiglione saranno presenti automobili e motocicli d’epoca, oggetti da collezione, rarità e testimonianze di storia postale.

Spazio anche alla filatelia e alla numismatica, con commercianti e cultori provenienti da diverse parti d’Italia. Durante la manifestazione saranno inoltre presenti uno stand del CIFT, Collezionisti Italiani di Francobolli Tematici, e uno di Poste Italiane, con speciali annulli filatelici dedicati all’evento.

Un appuntamento che, attraverso francobolli, monete, documenti e veicoli storici, consente di riscoprire frammenti di storia e di costume, trasformando la passione collezionistica in un’occasione di condivisione e conoscenza.

Torna “Non Solo Vintage Market”

Accanto al salone storico, il programma propone la seconda edizione di “Non Solo Vintage Market”, dedicata al mondo rétro, all’antiquariato e agli oggetti che raccontano epoche e stili di vita.

L’iniziativa si svolgerà nel Padiglione 71, con ingresso gratuito da viale Fortore, e offrirà ai visitatori la possibilità di curiosare tra vinili, fumetti da collezione, abbigliamento vintage, articoli di modernariato e vecchi giocattoli.

Il mercato si rivolge non soltanto agli appassionati, ma anche a chi ama recuperare oggetti originali, riscoprire mode del passato e dare nuova vita a prodotti che conservano un valore affettivo, estetico o storico.

Auto nuove e usate in esposizione al Padiglione 69

Spazio anche al mondo dell’automobile con l’esposizione di auto nuove e usate nel Padiglione 69, un’ulteriore proposta che arricchisce il programma dell’Ottobre Dauno. I visitatori potranno avvicinarsi a modelli e soluzioni differenti, confrontando le opportunità offerte dal mercato automobilistico. L’iniziativa amplia l’offerta espositiva del quartiere fieristico, affiancando alla passione per le auto d’epoca e il collezionismo un’occasione dedicata a chi guarda alle novità e alle possibilità del mercato dell’auto.

La Fiera come spazio d’incontro per la città

Il calendario dell’Ottobre Dauno si inserisce nel percorso di valorizzazione del quartiere fieristico, chiamato a ospitare iniziative diversificate e a mantenere un rapporto costante con Foggia e con l’intera Capitanata.

Se la Fiera dell’Agricoltura ha riportato al centro le radici produttive e rurali del territorio, il fine settimana dedicato al collezionismo e al vintage amplia lo sguardo verso la memoria storica, le passioni individuali e la cultura materiale. Due appuntamenti diversi, dunque, ma legati dalla volontà di fare della Fiera un luogo frequentato e vissuto, capace di accogliere manifestazioni rivolte a una platea ampia.

L’ingresso a tutti i padiglioni e agli eventi dell’Ottobre Dauno sarà gratuito. Un invito a tornare in Fiera, riscoprirne gli spazi e partecipare a un fine settimana all’insegna della storia, del collezionismo e della cultura vintage.