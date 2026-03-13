SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 marzo 2026: Odile scopre che Umberto ha mandato Matteo a Londra

Greta entra a casa Barbieri, Odile fa un gesto eclatante. Cosa accadrà oggi 13 marzo 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte13 Marzo 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 marzo 2026
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Rosa farà una scoperta che la spiazzerà non poco, a finanziare una delle società che ha edificato sui lotti di terreno vicini al luogo inquinato è stata la banca Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 marzo 2026: Greta entra a casa Barbieri, Odile fa un gesto eclatante

Con l’aiuto di Marcello Valeria riuscirà ad ottenere un’importante commessa, intanto Johnny deciderà di non rivelare ad Irene i suoi sentimenti e la spingerà a tornar insieme a Cesare. Nel frattempo con una scusa Greta riuscirà ad entrare a casa Barbieri con l’obiettivo di trovare il passaporto di Matteo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che durante i festeggiamenti di fine ripresa al Circolo Ettore rivelerà a Odile che Matteo si è recato a Londra. Le confesserà che sta cercando di ottenere da sua madre delle informazioni e che è stato Umberto a chiederglielo. Come reagirà la contessina? Farà un eclatante gesto.

