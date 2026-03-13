Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 marzo 2026: Odile scopre che Umberto ha mandato Matteo a Londra

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Rosa farà una scoperta che la spiazzerà non poco, a finanziare una delle società che ha edificato sui lotti di terreno vicini al luogo inquinato è stata la banca Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 marzo 2026: Greta entra a casa Barbieri, Odile fa un gesto eclatante

Con l’aiuto di Marcello Valeria riuscirà ad ottenere un’importante commessa, intanto Johnny deciderà di non rivelare ad Irene i suoi sentimenti e la spingerà a tornar insieme a Cesare. Nel frattempo con una scusa Greta riuscirà ad entrare a casa Barbieri con l’obiettivo di trovare il passaporto di Matteo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che durante i festeggiamenti di fine ripresa al Circolo Ettore rivelerà a Odile che Matteo si è recato a Londra. Le confesserà che sta cercando di ottenere da sua madre delle informazioni e che è stato Umberto a chiederglielo. Come reagirà la contessina? Farà un eclatante gesto.