Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11 marzo 2026: i dubbi di Ettore e Greta aumentano, intanto Johnny…

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 11 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ivana Fabbri si presenta in Caffetteria per fare un colloquio. Le sue referenze come cuoca sono ottime ma nonostante a proporla sarà stato Don Saverio Ciro non apparirà interessato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 marzo 2026: Delia vuole far riappacificare Cesare e Irene

Valeria si sta impegnando molto ma nonostante i suoi sforzi le vendite della lingerie al Paradiso continueranno ad andare male. Intanto i dubbi dei Marchesi nei confronti di Matteo aumenteranno, specie dopo ciò che Greta ha appreso da Marina.

La sorella di Ettore è infatti venuta a conoscenza del fatto che Portelli, nei giorni in cui Umberto ha mandato qualcuno a Londra per parlare con la loro madre, non era presente sul set. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Delia organizzerà un incontro per riportare il sereno tra Irene e Cesare. Johnny sarà finalmente pronto a confessare i suoi sentimenti alla Venere ma ad attenderlo troverà una sorpresa.