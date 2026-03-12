SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 marzo 2026: Rosa nota l’intesa tra Valeria e Marcello

Umberto riceve una telefonata, Ettore e Greta hanno un piano. Cosa accadrà oggi 12 marzo 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte12 Marzo 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 marzo 2026
Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Irene non è ancora pronta a perdonare Cesare, intanto Johnny penserà di reprimere ancora i suoi sentimenti e di farsi da parte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 marzo 2026: Umberto riceve una telefonata preoccupante, Ettore e Greta hanno un nuovo piano

Ciro chiederà scusa ad Ivana per il suo atteggiamento freddo e distaccato, poi la convincerà a diventare la nuova cuoca della Caffetteria. Nel frattempo Marcello aiuterà Valeria ad ottenere un incontro con un suo ex socio per la vendita della lingerie.

L’intesa tra Valeria e Marcello non passerà inosservata agli occhi di Rosa. Intanto Enrico e Umberto riceveranno dal Sindaco di Milano un attestato di civica benemerenza dopo quello che hanno fatto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Guarnieri riceverà una preoccupante telefonata. Greta ed Ettore, invece, avranno in mente un piano per screditare Matteo agli occhi di Odile.

Tags
Sara Fonte12 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©