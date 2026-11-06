Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 novembre 2026: Lia riabbraccia il padre, furiosa lite tra Elisa e Walter

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 6 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Matteo, dopo l’incontro con il padre di Lia, ha rivelato a Marcello i dubbi che nutre nei confronti dell’uomo. Intanto, la campagna ‘Ad Occhi Chiusi’, proposta da Riccardo, si rivelerà un vero e proprio successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 novembre 2026: Walter fa una scoperte e si scaglia duramente contro la madre

Roberto prenderà parte alla sorpresa che Irene, Walter e Johnny stanno organizzando per Simona. Dopo aver notato l’entusiasmo di Mirella per gli acquisti fatti alla casa famiglia, Marcello farà una proposta a Odile. Quale? Acquistare gli ultimi modelli di elettrodomestici per la casa famiglia.

Nel frattempo Lia, grazie a Matteo, potrà finalmente riabbracciare suo padre. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Riccardo sta facendo un ottimo lavoro come direttore commerciale al Paradiso, però si lascerà travolgere dallo sconforto a causa di una telefonata. Tra Elisa e Walter scoppierà un acceso litigio dopo che lui verrà a conoscenza della cena tra la madre e Cesare.