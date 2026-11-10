Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10 novembre 2026: le Veneri organizzano una sorpresa, Riccardo turbato

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 10 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Grazie a Matteo, Lia ha potuto finalmente riabbracciare suo padre. Intanto, dopo che Walter ha scoperto della cena tra Elisa e Cesare, è scoppiata un’accesa discussione tra madre e figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 novembre 2026: Lia invita il padre a cena, Riccardo non riesce a contattare Nicoletta

In occasione del compleanno di Mirella, Elisa le concederà uno speciale permesso e insieme alle altre Veneri le organizzeranno una festa a sorpresa. Intanto, Concetta e Ciro non saranno entusiasti per l’arrivo a Milano di Carmine, la figlia invece lo inviterà a cena a casa dei Puglisi, dove la serata non andrà come immaginava.

Nel frattempo Jacopo avrà intenzione di realizzare un reportage sulla GMM e si metterà in contatto con un giornalista parigino che scrive per un magazine di moda francese molto importante, Jean Paul Rossini, scoprendo poi che lui e Roberto si conoscono. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Nicoletta si è trasferita in un posto sconosciuto e quando Riccardo non riuscirà a rintracciarla si lascerà travolgere dallo sconforto. Il figlio di Guarnieri, amareggiato, ricomincerà a bere e ad assumere psicofarmaci.