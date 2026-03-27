Ibiza e Nicolò vicini al Grande Fratello Vip ma lui frena: “Non mi sento completamente libero”

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Nicolò Brigante e Ibiza Altea si stanno avvicinando sempre di più al Grande Fratello Vip, infatti sono in molti a pensare che presto esploderà la passione tra loro.

Eppure nelle scorse ore il gieffino ha tirato il freno a mano con la sua compagna di avventura. Durante una chiacchierata le ha confessato che ad oggi non si sente completamente libero. Nella casa più spiata dagli italiani aveva già parlato della sua storia d’amore finita da poco dopo quattro anni. Nicolò Brigante a Francesca aveva detto che lui e l’ex fidanzata si sono detti addio perché il sentimento era cambiato, a quanto pare però non è ancora pronto ad iniziare una nuova frequentazione.

Nicolò Brigante prende le distanze da Ibiza Altea al Grande Fratello Vip? Cosa si sono detti nella casa

Il gieffino si è detto dispiaciuto se la sua leggerezza e le sue battute l’hanno ferita. Le ha detto che lui gioca e scherza perché si trova bene con lei, gli piace ma ad oggi non riesce a pensare ad un flirt, specie dopo aver scoperto quello che lei ha vissuto in passato.

Ibiza Altea ha rassicurato Nicolò Brigante dicendogli che non soffre a causa delle sue parole, pensa che sia normale dopo una relazione non sentirsi pronti. La gieffina lo ha poi invitato a vivere il loro rapporto con leggerezza: “C’è una leggerezza da parte mia nel vivere i rapporti, viviamocela con leggerezza e dialogo”. Al Grande Fratello Vip resteranno solo amici o ci sarà qualcosa di più? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.