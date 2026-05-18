Helena Prestes, dolce scambio social con Javier Martinez: “Le amo”

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei loro fans. I due hanno trovato il successo grazie al Grande fratello 2024 dove si sono conosciuti ed innamorati. In queste ore, la modella brasiliana ed l’ex pallavolista della Terni volley academy si sono resi protagonisti di un dolce scambio social. Tutto è iniziato quando la 35enne di San Paolo ha pubblicato una sponsorizzazione nel suo profilo Instagram di un prodotto per ridurre le orecchie sporgenti. Di qui, è arrivato il commento di Javier Martinez ha scritto: “Ma io amo quelle orecchie“. La reazione di Helena Prestes non è tardata ad arrivare, tanto da scrivere: “è solo un beauty hack per questa volta.”

Javier Martinez e Helena Prestes sono al momento distanti

Javier Martinez ha dimostrato di nutrire un debole per le orecchie di Helena Prestes. Nelle scorse ore era toccato il turno della modella brasiliana di riempire di complimenti il compagno conosciuto nella casa più spiata d’Italia. La donna aveva repostato una storia del pallavolista argentino in procinto di recarsi in palestra con la seguente didascalia: “Eh? La mia reazione quando lo vedo.” Gli Helevier sono al momento distanti. La donna è a New York per una vacanza lavoro mentre il suo fidanzato è rimasto in Italia.