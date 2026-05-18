Off – Campus rinnovata per una seconda stagione: tutto quello che c’è da sapere

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Off – Campus è tra le serie tv più in voga in questo momento in Italia e nel mondo. Uscita alcuni giorni fa su Amazon Prime video, la prima stagione della serie tv ha conquistato critica e pubblico. Il teen drama tratto dai libri di Elle Kennedy è già stata rinnovato per una seconda stagione. Se nelle prime otto puntate abbiamo assistito alla storia d’amore tra un’aspirante cantante di nome Hannah Wells (Ella Bright) e il giocatore di hockey Garrett Graham (Belmont Cameli), nella seconda edizione di Off – Campus tutta l’attenzione sarà focalizzata su John Logan (Antonio Cipriano) e Grace Ivers interpretata dall’attrice India Fowler. Intervistata da E! News, la creatrice dello show ha dichiarato: “Ho avuto modo di vedere i provini tra Antonio e India, che interpreta Grace, e insieme sono spettacolari. È probabilmente la cosa che mi entusiasma di più della seconda edizione.”

John Logan e Grace Ivers protagonisti della seconda stagione di Off-Campus

Sempre la creatrice dello show ha spiegato che Grace Ivers è tra i suoi personaggi preferiti di Off – Campus, facendo alcune rivelazioni sul personaggio: “quando è nervosa inceppa ed è così imprevedibile. Sono davvero emozionata di vedere Grace sullo schermo. Penso che le persone si immedesimeranno molto in lei perché è semplicemente goffa. Ci sono momenti in cui, mentre scrivevo il libro, mi sentivo a disagio, pensavo: ‘No, Grace, stai zitta!'”. La storia tra John Logan e Grace Ivers sarà la protagonista assoluta della seconda edizione in arrivo nel 2027 su Amazon Prime Video. Tra pochi giorni in Canada inizieranno le riprese delle nuove puntate tratte dal secondo libro della serie tv ideata da Elle Kennedy,