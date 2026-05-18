Affari Tuoi, la Puglia con Linda e papà Oronzino emozionano e scelgono la prudenza: il messaggio di De Martino

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Finale tiepido, ma puntata intrisa di emozioni e risate, capace di conquistare il pubblico di Affari Tuoi. Protagonista della serata del 18 maggio è stata la Puglia, rappresentata da Linda e da suo padre Oronzino. Quest’ultimo si è rivelato uno di quei genitori autentici, dal cuore grande e dallo sguardo pieno di umanità. Del resto, cosa aspettarsi da un uomo che per decenni ha preso parte a missioni di pace per le Nazioni Unite? È stato proprio Oronzino a regalare alcuni dei momenti più intensi della puntata, spendendo parole colme d’affetto per la figlia e raccontando frammenti della sua straordinaria esperienza di vita.

Affari Tuoi 18 maggio 2026, da Carovigno: Linda e Oronzino

Linda viene da Carovigno, in provincia di Brindisi, è sposata ed è mamma di una bambina di quasi quattro anni. Nella quotidianità lavora come impiegata contabile, ma ad Affari Tuoi ha mostrato soprattutto il suo lato più umano e sensibile. Al suo fianco, in questa avventura speciale, c’era suo padre Oronzino, per tutti semplicemente Oronzo. Oggi è in pensione, ma per oltre trent’anni ha lavorato come funzionario delle Nazioni Unite, trascorrendo gran parte della sua vita all’estero, soprattutto in Africa, impegnato in missioni di pace.

“Costruivamo ospedali, abbiamo realizzato in Sud Sudan un percorso formativo per ragazzi ex combattenti, insegnando loro un mestiere perché non avevano alcuna base… non sapevano neanche pitturare. Abbiamo costruito ospedali anche nella Repubblica Centrafricana”, ha raccontato con semplicità e commozione. Parole che, per un attimo, hanno trasformato il gioco televisivo in qualcosa di molto più profondo.

La concorrente tra 50.000 euro e 10 euro

La partita di Linda era iniziata con il pacco numero 12, ma il destino l’ha accompagnata fino al 13. Una gara complicata, segnata da una lunga serie di tiri sfortunati che l’hanno portata ad eliminare quasi tutti i pacchi rossi più importanti. Quando sul tabellone sono rimasti soltanto 10 euro da una parte e 50.000 euro dall’altra, la concorrente si è trovata davanti alla scelta più difficile: accettare l’offerta di 20.000 euro oppure rischiare tutto fino alla fine.

Oronzo, senza mai influenzarla davvero, le è rimasto accanto con la delicatezza di un padre che conosce il peso delle decisioni. Le ha ricordato che quella cifra non era affatto piccola e che sua figlia aveva tanti sogni da realizzare. Alla fine Linda ha scelto la via della prudenza, stringendo tra le mani l’assegno da 20.000 euro.

Il messaggio di Stefano De Martino: ‘Vorremmo che le persone…’

Ed è stato proprio in quel momento che Stefano De Martino ha voluto lasciare un messaggio breve ma potente: “Oggi, cavalcando la parola missione, ci siamo messi a giocare. Ci siamo travestiti, da giullari quali siamo, giocando a fare la guerra. Vorremmo che le persone a casa vedessero soltanto queste come scene di guerra”.

Poi il colpo finale, quello capace di lasciare un velo di amarezza nello studio. Dentro il pacco numero 13 c’erano davvero i 50.000 euro. E sul volto di Linda è rimasto quel sorriso sospeso a metà tra il sollievo e il rimpianto. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi stop 16 maggio, l’annuncio di Stefano De Martino: intanto il Molise vince 20.000 euro