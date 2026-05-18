La forza di una donna chiude: ecco quale serie tv potrebbe sostituirla

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La forza di una donna chiuderà i battenti venerdì 22 maggio con una puntata in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, il pubblico si sta chiedendo quale serie tv li accompagnerà durante tutta l’estate. Oltre all’arrivo di Racconto di una notte nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, ecco in arrivo un’altra dizi pronta a conquistare i cuori degli italiani. Il portale Davide Maggio ha annunciato che i piani alti di Cologno Monzese hanno comprato Far away per il pomeriggio di Canale 5. Le vicende di Alya e Cihan andranno in onda a partire dalle ore 14:45 subito dopo l’appuntamento con Forbidden fruit, che continuerà la sua messa in onda per tutta l’estate.

Far Away pronta a bissare il successo de La forza di una donna

Far Away è pronta a conquistare gli italiani come ha fatto in Turchia dove ha registrato ascolti record. La serie tv potrebbe bissare il successo ottenuto da La forza di una donna e delle altre produzioni. Ma di cosa parla Far Away? La dizi turca racconta la storia di Alya che farà ritorno in madre patria per riportare le ceneri del defunto marito Boran. In questa circostanza, la protagonista farà la conoscenza del fratello di Boran, Cihan e della suocera Sadakat, la quale le impedirà di riportare suo nipote in Canada. Alya inizierà a meditare la fuga dalla Turchia con suo figlio, andando incontro a degli spiacevoli avvenimenti.