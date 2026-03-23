Grande Fratello Vip, Marco Berry duro con Nicolò Brigante: “Questo cogli*ne”, è scontro tra i due

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Momenti di tensione al Grande Fratello Vip tra Nicolò Brigante e Marco Berry, cosa è successo? È scoppiato un piccolo scontro tra loro nelle scorse ore.

Piuttosto infastidito l’ex inviato de Le Iene ha duramente criticato l’atteggiamento del suo compagno di avventura. Chiacchierando con alcuni concorrenti gli ha dato del cogli*ne lasciando chiaramente intendere che non ha la maturità di un uomo a 33 anni. A detta sua la figlia 18enne ragiona con più intelligenza rispetto a lui.

Marco Berry insulta Nicolò Brigante al Grande Fratello Vip: scoppia la lite nella casa

Durante il suo momento di sfogo il gieffino ha continuato a scagliarsi contro l’ex tronista di Uomini e Donne dicendo che è tutto fisico, a detta sua il suo cervello è un neurone. Si è poi rivolto direttamente a lui dicendo che è furbo e gli ha dato di nuovo del cogli*ne.

Anche Nicolò Brigante è sbottato contro Marco Berry, lui è convinto che lo abbia attaccato perché durante la puntata del Grande Fratello Vip lo ha nominato. Quando gli hanno fatto notare che altri concorrenti lo hanno votato lui ha replicato dicendo che è stato l’unico a dirglielo in faccia.