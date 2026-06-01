Racconto di una notte, anticipazioni 1 giugno 2026: Canfeza e Mahir festeggiano, Kursat la mette in guardia

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 1 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sila è riuscita a mandare a Mustafa la posizione del luogo in cui si trova con Selim. Lui si è precipitato da lei e ha scoperto che Kemal non è il padre del figlio che aspetta. Mustafà si è infuriato non appena ha scoperto che il bambino è stato concepito con un uomo sposato, l’insegnante di lingue della ragazza.

Spoiler Racconto di una notte 1 giugno 2026: Canfeza incontra il padre dopo la festa, lui le da un avvertimento

Manca poco al matrimonio tra Canfeza e Mahir, intanto i festeggiamenti prima del lieto evento proseguiranno con la notte dell’hennè. Le cose sembreranno essersi finalmente risolte, Ezra però confesserà a Mavis di avere un brutto presentimento. La donna sente che succederà qualcosa di grave.

Finiti i festeggiamenti Canfeza troverà suo padre ad attenderla nella sua stanza. L’uomo le farà un avvertimento, se sposerà davvero Mahir condannerà a morte non solo lui a causa della furia di Cabir ma anche Sila per mano di Selim.