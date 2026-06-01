Racconto di una notte, anticipazioni 1 giugno 2026: Canfeza e Mahir festeggiano, Kursat la mette in guardia
Canfeza incontra il padre dopo la festa, lui le da un avvertimento. Gli spoiler di Racconto di una notte rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 1 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Sila è riuscita a mandare a Mustafa la posizione del luogo in cui si trova con Selim. Lui si è precipitato da lei e ha scoperto che Kemal non è il padre del figlio che aspetta. Mustafà si è infuriato non appena ha scoperto che il bambino è stato concepito con un uomo sposato, l’insegnante di lingue della ragazza.
Spoiler Racconto di una notte 1 giugno 2026: Canfeza incontra il padre dopo la festa, lui le da un avvertimento
Manca poco al matrimonio tra Canfeza e Mahir, intanto i festeggiamenti prima del lieto evento proseguiranno con la notte dell’hennè. Le cose sembreranno essersi finalmente risolte, Ezra però confesserà a Mavis di avere un brutto presentimento. La donna sente che succederà qualcosa di grave.
Finiti i festeggiamenti Canfeza troverà suo padre ad attenderla nella sua stanza. L’uomo le farà un avvertimento, se sposerà davvero Mahir condannerà a morte non solo lui a causa della furia di Cabir ma anche Sila per mano di Selim.