Forbidden fruit, spoiler 1 giugno 2026: Halit fa un regalo a Yildiz, vuole farle la proposta ma…

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Va in onda oggi, lunedì 1 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo essere riuscito a riconquistare la sua posizione a capo dell’azienda Halit ha nominato Ender come suo braccio destro dopo che lei gli aveva manifestato il suo sostegno contro Sahika.

Halit ha scelto Kerim come manager al posto della sorella di Kaya, intanto sta continuando a provare a riconciliarsi con Yildiz. Vorrebbe che si risposassero ma lei continua ad essere sempre più attratta da Kerim.

Spoiler Forbidden fruit 1 giugno 2026: Ender inizia ad avere dei sospetti su Kerim, cosa succede durante la festa di Halit

Kerim senza nessun preavviso si è presentato a casa della Yilmaz per aiutarla con il lavoro, un gesto che però ha fatto riaccendere la tensione tra loro. Intanto Ender ha iniziato ad essere sospettosa con il nuovo manager dell’Argun Holding.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit proverà ancora a riconquistare Yildiz e potrà contare sul sostegno segreto di Asuman. L’uomo inviterà l’ex moglie al ricevimento che si terrà nella nuova villa che ha acquistato. Durante i festeggiamenti le regalerà una preziosa collana e sarà pronto a farle in pubblico la proposta di nozze, dovranno però fare i conti con un imprevisto.