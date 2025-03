Zeudi Di Palma ha sputato ad Helena Prestes al Grande Fratello? La gieffina fa chiarezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello è scoppiato l’ennesimo battibecco tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma durante il quale la prima ha accusato l’ex amica di aver fatto un brutto gesto nei suoi confronti. Quale? A detta sua mentre parlavano l’ex Miss Italia ha gettato dell’acqua addosso, però non ha capito se ha sputato o se l’ha bagnata con le mani.

La vicenda ha fatto non poco discutere, nelle scorse ore però Zeudi Di Palma è tornata sulla questione facendo chiarezza in merito a come sarebbero andate davvero le cose. Durante una chiacchierata con Chiara e Shaila la gieffina ha negato di aver sputato, a detta sua mentre si stava lavando i denti ha fatto capire ad Helena Prestes che doveva buttare l’acqua che aveva in bocca. La gieffina ha poi raccontato che ha solamente gettato fuori il dentifricio con l’acqua e subito dopo ha scosso lo spazzolino.

Zeudi Di Palma smentisce l’accusa di Helena Prestes: cosa ha detto sulla vicenda dello sputo

Nella casa più spiata d’Italia Zeudi Di Palma ha fatto poi sapere che Helena Prestes si è infuriata non appena lei ha gettato l’acqua nel lavandino mentre si lavava i denti e l’ha accusata di averle sputato in faccia. Lei non crede nemmeno che le sia arrivato davvero lo schizzo, ma ad ogni modo ci ha tenuto a precisare che se così fosse non l’ha certo fatto di proposito.

Riferendosi poi alla scenata fatta dalla modella brasiliana al Grande Fratello nei giorni scorsi Zeudi Di Palma ha detto: “Ma sta bene con la testa questa ragazza? Da arrivare uno schizzo a quello che ha detto lei c’è una bella differenza“. La sua versione però è stata smentita da Shaila Gatta, parlando con Chiara Cainelli ha infatti detto che la vicenda degli schizzi è stata di cattivo gusto, a parer suo però non deve fare mea culpa.