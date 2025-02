Helena Prestes dura contro Zeudi al Grande Fratello: “Non sei sensibile con le donne, sei falsa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Peggiora sempre di più il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello, le due non riescono più ad andare d’accordo e non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi. Nelle scorse ore c’è stato l’ennesimo scontro tra loro mentre erano in giardino insieme ad alcuni loro compagni di avventura.

La modella brasiliana pensa che all’ex amica non importi nulla delle donne, a parer suo spesso entra anche in competizione con loro, specialmente con lei. Tra le varie cose, rivolgendosi all’ex Miss Italia, ha detto: “Io dico le cose come stanno, tu non sei sensibile con le donne. Sei solo una falsa”. Helena Prestes ha poi aggiunto: “Sei falsa, sei bugiarda con te stessa e vuoi dire a me che io gioco. Non ti sopporto“.

Duro scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello: cosa è successo tra loro

Di fronte alle dure accuse della modella brasiliana Zeudi Di Palma si è difesa dicendo che non può generalizzare, perché il fatto che non sia stata sensibile con lei dopo che l’ha ferita non significa che non lo è nemmeno con le altre donne. Le ha anche detto che non ha il diritto di dirle certe cose.

La gieffina ha anche detto di essere sempre stata onesta nei sentimenti che diceva di provare nei suoi confronti, a parer suo invece Helena Prestes non è sempre stata sincera. Le due hanno continuano a battibeccarsi nella casa del Grande Fratello, riusciranno a trovare un punto di incontro? Non ci resta che attendere per scoprire cos’altro succederà tra loro nella casa più spiata dagli italiani.