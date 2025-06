Helena Prestes e Javier Martinez al capolinea? “Lui ha scoperto…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stava procedendo a gonfie vele dopo il Grande Fratello la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez. I due non perdevano occasione per mostrarsi sempre più complici e innamorati sui social, si parlava addirittura di nozze e figli ma negli ultimi giorni il loro rapporto potrebbe aver preso una brutta piega.

Stando ai rumors l’ex gieffina avrebbe rivisto l’ex fidanzato Carlo Motta, lui dopo i vari pettegolezzi ha rotto il silenzio sui social. Cosa ha detto? Ha confermato che si sono rivisti, che il loro rapporto è sereno dopo la rottura e che non ha nulla contro la sua nuova relazione. Dietro però potrebbe esserci qualcos’altro che potrebbe aver causato una forte crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Javier Martinez ha fatto una scoperta su Helena Prestes: l’indiscrezione

Biagio D’Anelli ha fatto sapere di aver sentito Javier Martinez, a detta sua saranno i diretti interessati a raccontare ai fan cosa è successo se lo vorranno. Ha parlato anche di un ex fidanzato che mentre l’ex gieffina era al Grande Fratello l’ha denigrata in tutti i modi ma ora parla di incontri e affetto.

Il noto giornalista riferendosi a Javier Martinez ha fatto poi sapere che per solidarietà maschile dice solo che è un gran signore e sarà lui se vorrà a dire perché. Ha poi aggiunto: “È un gran signore, per come si sta comportando e per quello che ha scoperto“.