Helena Prestes è in dolce attesa dopo il GF? Javier Martinez fa chiarezza

Procede a gonfie vele la storia d’amore nata tra Helena Prestes e Javier Martinez durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Finito il reality si stanno godendo la loro relazione lontano dai riflettori e sono più innamorati e complici che mai.

Nella casa più spiata d’Italia il loro rapporto è diventato ogni giorno più speciale e in più occasioni si sono dedicati parole importanti sul loro futuro insieme. Entrambi hanno manifestato il desiderio di metter su famiglia, anche se forse parlare già di figli è un po’ prematuro dal momento che stanno insieme da poco tempo. Stanno davvero già pensando a metter su famiglia? Stando ai rumors Helena Prestes sarebbe già in dolce attesa.

Helena Prestes e Javier Martinez presto genitori? Lui rompe il silenzio sui social

A lanciare l’indiscrezione sulla coppia è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Il noto esperto di gossip ha fatto sapere che la modella brasiliana di recente si sarebbe recata in farmacia e che probabilmente ha anche acquistato un test di gravidanza.

Le cose stanno davvero così? Helena Prestes non ha rotto il silenzio per confermare o smentire il gossip sulla presunta gravidanza. Il suo fidanzato, però, ci ha tenuto a fare chiarezza. Durante una live social ha risposto a coloro che si stanno chiedendo se lui e l’ex gieffina aspettando davvero un bambino. Senza giri di parole Javier Martinez ha smentito il pettegolezzo dicendo che la modella brasiliana non è incinta.