Helena Prestes e Javier Martinez sognano una famiglia dopo il GF: “Quando è la persona giusta lo sai”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Procede a gonfie vele la storia d’amore nata tra Helena Prestes e Javier Martinez durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Inizialmente tra loro era nata una speciale amicizia e lui non credeva che tra loro ci potesse essere qualcosa di più, col tempo però è scattata la scintilla e non si sono più separati.

Nella casa più spiata dagli italiani per settimane si sono mostrati più complici e innamorati che mai e da quando sono tornati alla ‘normalità’ la loro storia d’amore è sempre più solida. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi gli ex gieffini hanno parlato della loro relazioni, quelle che si sono lasciati sfuggire sono rivelazioni molto importanti sul loro rapporto.

Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi: entrambi desiderano un figlio

Stanno insieme da poco ma entrambi sembrano avere già le idee chiare, pensano infatti di aver trovato la persona giusta con la quale mettere su famiglia. L’ex gieffino ha fatto sapere di essere ancora più innamorato della fidanzata da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello. A detta sua sono ancora più uniti, ha poi aggiunto: “Ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei“.

Helena Prestes ha invece rivelato di aver capito sin dall’inizio che Javier Martinez era quello giusto, lei pensa che quando è la persona giusta lo sai. Ad oggi la modella brasiliana sogna una famiglia, una casa tutta sua e una bambina. Come si vede tra dieci anni? Sempre al fianco del fidanzato, ha infatti detto: “Con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme”.