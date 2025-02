Helena Prestes delusa dal televoto al Grande Fratello, lo sfogo: “Cosa ho fatto di sbagliato?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello c’è stato un televoto flash che ha eletto Jessica Morlacchi come prima finalista donna dell’attuale edizione del reality, un risultato che ha fatto venire dei dubbi ad Helena Prestes.

Inizialmente si era detta felice per la sua compagna d’avventura ed era apparsa abbastanza tranquilla, ma nelle scorse ore non ha potuto fare a meno di mostrarsi delusa e amareggiata per non essere stata eletta lei come finalista. Durante una chiacchierata con Mattia ha fatto sapere che le era stato detto che i voti dall’estero non contavano, poi però le hanno detto che non potevano dirle nulla. La modella brasiliana si è lasciata poi travolgere da un momento di sconforto e si è sfogata con Javier Martinez.

Helena Prestes si sfoga con Javier al Grande Fratello, ha sbagliato qualcosa? Cosa ha detto al fidanzato

Mentre era in camera da sola con il fidanzato Helena Prestes in preda allo sconforto ha detto: “Cosa ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Lo so che non mi dovrebbe importare, ma è una domanda“. Il gieffino ha provato a tirarle su il morale dicendo che non ha sbagliato nulla, semplicemente è finita al televoto con una concorrente forte che è stata più apprezzata, a detta sua però questo non significa che il pubblico non la vuole.

Subito dopo Helena Prestes ci ha tenuto a precisare che preferisce Jessica a Shaila Gatta, Javier Martinez si è detto d’accordo con lei ma si è detto convinto che anche la ballerina arriverà in finale.