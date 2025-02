Lorenzo Spolverato attacca Helena Prestes: “Se vince lei il Grande Fratello perde credibilità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della 32esima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 febbraio Lorenzo Spolverato ha proposto una tregua ad Helena Prestes. Pensa che lui, lei e Shaila Gatta dovrebbero provare ad avere un rapporto civile nella casa più spiata d’Italia, però non perde occasione per attaccarla e criticarla.

Lo ha fatto anche ieri sera, durante una chiacchierata con Shaila Gatta e Giglio. Mancano poche settimane alla tanto attesa finale dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. In molti si chiedono chi sarà il vincitore, anche gli inquilini della casa più spiata dagli italiani ne stanno parlando spesso tra di loro. Senza troppi giri di parole Lorenzo Spolverato ha detto che sarebbe una sconfitta veder trionfare Helena Prestes, lui pensa che in molti fuori potrebbero protestare.

Helena Prestes non merita di vincere il Grande Fratello? Lorenzo Spolverato si scaglia contro di lei

Nella casa più spiata d’Italia Lorenzo Spolverato ha continuato ad attaccare Helena Prestes dicendo che il reality non sarebbe più credibile se vincesse lei. Queste le sue parole: “La gente fuori potrebbe iniziare a farsi delle domande e a quel punto il reality perderebbe di credibilità…” Ha poi aggiunto: “Se dovesse vincere uno come me o qualcun altro, ok magari una parte del pubblico lo odia, ma chi se ne frega…”.

Il gieffino, riferendosi ancora alla modella brasiliana, si è detto convinto che il pubblico affezionato al Grande Fratello non premierà il suo comportamento, infatti non pensa che vincerà. Anche Shaila e Giglio si sono detti d’accordo con lui, sarà davvero così? Al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.