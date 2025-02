Grande Fratello, le parole di Helena Prestes feriscono Zeudi Di Palma: “È una frase grave”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato l’ennesimo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello durante la 34esima puntata del reality andata in onda ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025, su Canale 5. Entrambe hanno ormai archiviato la loro amicizia e non fanno che attaccarsi e criticarsi nella casa più spiata d’Italia.

La modella brasiliana non fa che accusare l’ex amica di essere una persona falsa, ieri sera in diretta ha di nuovo messo in dubbio la sua bisessualità. Pensa infatti che la gieffina abbia voluto un po’ sfruttare la cosa per catturare l’attenzione dei telespettatori e restare più a lungo al Grande Fratello. Le parole di Helena Prestes hanno non poco deluso Zeudi Di Palma, quest’ultima dopo la puntata è apparsa visibilmente infastidita mentre si sfogava con Shaila Gatta.

L’insinuazione di Helena Prestes delude Zeudi Di Palma al GF: la gieffina si sfoga dopo la puntata

Durante una chiacchierata con l’ex velina di Striscia la notizia Zeudi Di Palma non ha potuto fare a meno di esprimere la sua delusione nei confronti di Helena Prestes. Tra le varie cose ha detto: “Dopo tutto quello che è successo e che è venuto a galla in mistery… È una frase grave da dire, è follia…”.

Shaila Gatta ha cercato di tirarle su il morale e non ha perso occasione per scagliarsi contro la modella brasiliana. A detta sua è follia il fatto che la gente possa decidere o dare per scontato quale sia la sua sessualità. Ha poi tirato in ballo il fatto che Helena Prestes baciava Zeudi Di Palma e ha aggiunto: “Le è piaciuto finché le serviva, quando è uscita la clip è lei che ha cavalcato l’onda”.