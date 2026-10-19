Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre: Marina cova vendetta, Rossella e Nunzio ritrovano intesa

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Un posto al Sole, continua a tenere compagnia al pubblico di Rai Tre, con episodi ricchi di intrighi e colpi di scena. Ma cosa accadrà nel corso degli episodi in onda dal al 26 al 30 ottobre? Le anticipazioni fanno sapere che Marina, ormai stanca delle continue richieste di denaro da parte di Mori, deciderà di ribellarsi. Rossella e Nunzio avranno invece occasione per recuperare il loro rapporto, uno strappo muscolare porterà i due ad avvicinarsi nuovamente, e ritrovare almeno temporaneamente la complicità di un tempo.

La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Serena che attraverserà un momento di grande sconforto. A sostenere la donna ci penderà Filippo che riuscirà a risollevarle il morale. Scala, dal canto suo, prenderà coraggio e apparirà sempre più convinto di voler raccontare in radio la vicende Mori, questo dettaglio finirà per preoccupare e non poco Roberto.