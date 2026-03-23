Guerrieri – La regola dell’equilibrio, cosa accadrà stasera? Anticipazioni penultima puntata

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Va in onda stasera alle 21.20 su Rai Uno la penultima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. La fiction con le prime due puntata ha catturato l’interesse di moltissimi telespettatori che si stanno chiedendo cosa succederà nella terza puntata.

L’episodio di stasera si intitola ‘Colpevole’, il barman del Chelsea (Angelo) dovrà fare i conti con una gravissima accusa, quale? Quella di omicidio. La sua vicina di casa, la biologa Elena Longo, è stata trovata senza vita e lui sarà il principale sospettato.

Anticipazioni Guerrieri – La regola dell’equilibrio terza puntata: Angelo è innocente? Guido accetta di difenderlo

Il barman continuerà a ripetere di essere innocente ma emergeranno schiaccianti indizi contro di lui. Per via dell’amicizia con Nadia Guido accetterà di difendere Angelo e insieme alla sua squadra inizierà subito ad indagare. Guerrieri e i suoi collaboratori scopriranno una realtà ben diversa da quella che appare.

Annapaola sarà combattuta tra la promessa che ha fatto a Guido e ciò che prova nei confronti di Corsanoo. Nel frattempo Guerrieri continuerà ad occuparsi di Larocca e smonterà la testimonianza di Capodacqua con l’incidente probatorio, l’uomo accusava di corruzione il magistrato. Le anticipazioni della terza puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio fanno poi sapere che emergerà una situazione ancora più complessa del previsto a causa di un’improvvisa morte.