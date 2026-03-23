Un Posto al Sole, spoiler 23 marzo 2026: Diego duro con Lorenzo, qualcuno scopre che Sabbiese…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 23 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver provato senza successo a trovare un lavoro Sabbiese ha deciso di unirsi di nuovo alla banda della famiglia Esposito. La verità verrà presto a galla?

Spoiler Un posto al sole 23 marzo 2026: Eduardo sta per essere scoperto, Monica torna a Napoli

Qualcuno sta per scoprire che Eduardo, dopo aver rigato dritto per molto tempo, si è gettato di nuovo nella criminalità. Intanto Diego, esausto per la delicata situazione che si è creata tra lui e Ida, apparirà molto severo nei confronti di Lorenza al Caffè Vulcano.

Con tono severo richiamerà la cameriera del Vulcano per i suoi continui ritardi sul luogo di lavoro. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che, in vista delle nozze tra Niko e Manuela, Monica tornerà a Palazzo Palladini e con la sua solita esuberanza benedirà la coppia.