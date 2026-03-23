La forza di una donna, spoiler 23 marzo 2026: Bahar e Bersan restituiscono i soldi a Cem ma…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 23 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che l’amicizia nata tra la protagonista, Bersan e Ceyda ha insospettito Sirin, lei ha provato a coinvolgere Arif per scoprire cosa stanno nascondendo.

Spoiler La forza di una donna 23 marzo 2026: la rivelazione di Cem getta Bersan e Bahar nello sconforto

La signora Fazilet ha proposto a Bahar di collaborare con lei alla stesura del suo nuovo romanzo, ispirato alla sua storia, lei ha accettato con entusiasmo ma dovrà ancora risolvere una spinosa situazione. Lei e Bersan vendendo alcuni diamanti riusciranno finalmente a saldare il debito che hanno con Cem.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che dopo aver ridato i soldi a Cem il loro sollievo non durerà a lungo. Il motivo? Perché l’uomo dirà loro che il loro lavoro non è ancora giunto al termine, infatti non considera il debito estinto. Cos’altro dovranno fare per lui?