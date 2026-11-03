Insieme - La forza che unisce, anticipazioni 4 novembre Rai 1 ricorda i quattro militari scomparsi

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Rai 1 modifica la propria programmazione per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un evento speciale in prima serata. Mercoledì 4 novembre andrà infatti in onda Insieme – La forza che unisce, una serata-evento pensata per rendere omaggio alle donne e agli uomini in uniforme e per raccontare storie di impegno, servizio e solidarietà.

Lo spettacolo sarà trasmesso dal suggestivo scenario del Circo Massimo di Roma e unirà musica, testimonianze e momenti di approfondimento. Nel corso della serata sarà dedicato anche un ricordo ai quattro militari italiani scomparsi nel tragico incidente avvenuto in Bosnia-Erzegovina durante la missione EUFOR Althea. Chi condurrà l’evento di Rai 1? Quali storie verranno raccontate durante la serata? E perché il 4 novembre avrà un significato particolarmente importante?

Nicola Savino ed Elenoire Casalegno alla guida dello speciale di Rai 1

Le anticipazioni di Insieme – La forza che unisce confermano che saranno Nicola Savino ed Elenoire Casalegno a condurre l’evento trasmesso in prima serata su Rai 1.

Dal palco allestito al Circo Massimo, i due presenteranno una serata che alternerà spettacolo e racconto, coinvolgendo artisti, musicisti e testimoni di esperienze vissute sul campo.

L’appuntamento assume un valore ancora più significativo perché prende il posto della normale programmazione della rete, diventando uno degli eventi centrali delle celebrazioni nazionali del 4 novembre.

Il ricordo dei quattro militari scomparsi in Bosnia-Erzegovina

Uno dei momenti più intensi della serata sarà dedicato ai quattro militari italiani scomparsi il 29 ottobre durante la missione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina.

Lo speciale renderà omaggio ai sergenti dell’Esercito Italiano Simone Ruggia e Claudio Marchesi, al tenente Franco Adriano Zecchillo e al sergente Laura Procacci del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Il tributo rappresenterà uno dei momenti più significativi dell’evento, che nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare il servizio e il sacrificio di chi opera quotidianamente al servizio del Paese.

Musica, testimonianze e storie di coraggio al Circo Massimo

La serata non sarà soltanto un omaggio istituzionale, ma anche un grande racconto televisivo costruito attraverso esperienze personali e testimonianze dirette.

Protagonisti saranno uomini e donne appartenenti all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Attraverso le loro storie, il pubblico scoprirà il lato più umano della vita in uniforme, tra attività di soccorso, missioni operative e interventi a sostegno della collettività.

Ad accompagnare i vari momenti sarà la Banda nella formazione Meravigliosa, che eseguirà dal vivo numerosi brani insieme agli artisti ospiti della serata.

L’obiettivo dell’evento sarà quello di mettere al centro il valore della comunità, raccontando esperienze concrete di solidarietà, responsabilità e servizio che ogni giorno coinvolgono migliaia di donne e uomini impegnati nelle Forze Armate italiane.