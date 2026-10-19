Grande Fratello Vip, stop agli ingressi: nella casa non entreranno nuovi concorrenti

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle passate edizioni del Grande Fratello Vip nuovi concorrenti hanno varcato la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani, succederà anche quest’anno? Gabriele Parpiglia aveva rivelato che sarebbe accaduto ma nella sua newsletter ha comunicato che non sarà più così.

Secondo l’indiscrezione lanciata dal giornalista ci sarebbero state a breve delle eliminazioni veloci per fare spazio a nuovi inquilini nella casa. In molti hanno pensato che il cast sarebbe stato rivoluzionato per ottenere nuove dinamiche all’interno del reality. La redazione del Grande Fratello Vip, però, ha fatto dietrofront per ragioni che ad oggi non sono note.

Nessun nuovo concorrente entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: l’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Tutti coloro che non vedevano l’ora di scoprire chi sarebbe approdato nella casa più spiata dagli italiani dovranno rassegnarsi perché, a quanto pare, non sono previsti nuovi ingressi. Il cast del reality infatti non si allargherà come era stato annunciato in precedenza.

A farlo sapere è stato Gabriele Parpiglia dicendo che è ufficiale la decisione di stoppare gli ingressi al Grande Fratello Vip. Questo è ciò che si legge nella sua newsletter: “Il Grande Fratello Vip non aprirà più la porta rossa“. La motivazione non è nota, il giornalista si è limitato a rivelare che i concorrenti resteranno quelli che sono entrati nella casa il 17 e il 18 settembre 2026. Questi all’inizio erano 18, due di loro sono stati eliminati. Ha poi svelato: “Restano fuori due protagoniste di Temptation Island che già assaporavano le nomination”.