GF Vip, Roncaccia svela a Varsi che la sua ex ci ha provato con lui: Carlotta sbotta sui social

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Al Grande Fratello Vip durante una chiacchierata Alessandro Roncaccia ha fatto una rivelazione ad Alessandro Varsi che riguarda la sua ex fidanzata, Carlotta Cocina. Il gieffino ha fatto sapere che mentre era all’Open House del reality gli hanno mostrato un articolo che riportava ciò che aveva detto la ragazza, cioè che le piaceva.

L’ex fidanzata di Varsi, quindi, avrebbe detto di essere interessata a Roncaccia e che ci avrebbe provato con lui se fosse entrata nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino pensa che Carlotta lo abbia detto a posta con lo scopo di partecipare al Grande Fratello Vip, infatti ha pubblicato molti messaggi in cui le dicono che vorrebbero vederla nella casa.

Carlotta Cocina interessata ad Alessandro Roncaccia? Al GF Vip parla di lei, l’ex di Varsi replica sui social

Alessandro Roncaccia nella casa più spiata dagli italiani ha fatto sapere che conosce l’ex di Alessandro Varsi perché gli ha commentato una foto la scorsa estate. Ci ha tenuto a precisare che a lui non piace affatto, poi ha detto che ha messo like a tutte le sue storie di Instagram. Un po’ a disagio Varsi ha così commentato: “Lei è matta, mi viene la pelle d’oca se ci ripenso, comunque è vero che sei il suo tipo a lei piacciono ricci e mulatti, anche se tu non sei mulatto”.

Dopo le rivelazioni di Roncaccia Carlotta Cocina non è rimasta in silenzio. Sui social ha fatto notare che il suo ex, che non vede e non sente da un anno, ha iniziato a parlare di lei al Grande Fratello Vip dicendo falsità e cattiverie sul suo conto. La ragazza ha rivelato di aver ricevuto migliaia di messaggi dai fan con la richiesta di entrare nella casa perché le persone la amano e vorrebbero rivederla in tv. L’ex fidanzata di Varsi ha anche chiarito che è stato Roncaccia un anno fa a seguirla per primo sui social e ha mettere like alle sue storie per primo. Chiaramente infastidita ha aggiunto: “In un mese il mio nome è uscito 10 volte dentro il GF. Siamo sicuri che sia io a cercare visibilità o siete voi che mi avete sempre nei vostri pensieri e non riuscite proprio a smettere di pensarmi?”