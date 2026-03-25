Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli sulla lite tra Marco e Nicolò: “Sembri invidioso”

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Ieri sera durante la terza puntata del Grande Fratello Vip si è parlato anche dello scontro scoppiato qualche giorno fa tra Marco Berry e Nicolò Brigante, in diretta anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua.

L’accanimento del gieffino contro l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto non poco discutere, in molti pensano che il ragazzo non meritasse i suoi insulti. Anche Cesara Buonamici lo ha criticato dicendo che non gli è piaciuto il suo atteggiamento. Al mentalista ha chiesto perché abbia insultato Nicolò Brigante, ha poi aggiunto: “Ok è giovane, bello e fisicato e con ciò? Si è divertito una serata con un bicchiere in più, che ti cambia?“

Selvaggia Lucarelli critica Marco Berry al Grande Fratello Vip: le parole dell’opinionista in diretta

Quando Ilary Blasi ha chiesto a Selvaggia Lucarelli di dire cosa pensava dell’atteggiamento che Marco Berry ha avuto nei confronti di Nicolò Brigante lei come al solito non ha fatto giri di parole.

L’opinionista gli ha detto che provava ad affrontare l’argomento con delicatezza, gli ha poi detto: “Sembri un uomo di mezza età un po’ boomer invidioso della giovinezza altrui sia dal punto di visto fisico, ma anche del divertimento”. Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip ha anche detto che c’è qualcosa che non va perché nei suoi confronti l’insofferenza è tanta