Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Francesca e Alessandra : “Metti zizzania”, il brutto gesto

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I momenti di tensioni al Grande Fratello Vip non mancano, ormai è chiaro che tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini non corra buon sangue.

Dopo la terza puntata del reality l’imitatrice ha detto che la gieffina si comporta in modo orrendo e che la sua è cattiveria gratuita. A detta sua dice cose pesanti, l’ha accusata di non essere vera, pensa che giochi in modo sporco e che le piaccia mettere zizzania nella casa più spiata dagli italiani. Ieri pomeriggio le due hanno litigato, Alessandra Mussolini le ha fatto notare di aver fatto un brutto gesto avvicinandosi a lei con il pugno alzato, l’ha anche invitata a picchiarla ma Francesca Manzini si è scusata. L’ex parlamentare ha ribadito che lei è vera solo quando recita.

Nuovo confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: cosa è successo dopo la lite

Nella serata di ieri Francesca Manzini ha raggiunto Alessandra Mussolini per un nuovo confronto ma l’ex parlamentare non ha cambiato idea. Le ha detto che ragiona come una bambina e che mette sempre in mezzo Raimondo e Adriana. Dopo averla invitata a ragionare con la sua testa ha detto: “Sei costruita e non ti vedo mai naturale. Anche ora non sei venuta qui da me per chiarire, ma perché te l’hanno detto mamma Adriana e papà Raimondo“.

Francesca Manzini ha negato di essere costruita e finta, alla sua compagna di avventura ha detto che è sempre spontanea e naturale. Le ha anche detto che con Giovanni e Raimondo ha anche pianto e che si lascia andare solo con chi le sta più vicino. Riusciranno a trovare un punto di incontro al Grande Fratello Vip?