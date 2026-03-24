Grande Fratello Vip, frase infelice di Dario Cassini su Antonella Elia: “Fuori è sola”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inizialmente sembrava esserci intesa tra Antonella Elia e Dario Cassini al Grande Fratello Vip ma il loro rapporto ha preso velocemente una brutta piega.

Dopo l’episodio della poltrona non è più tornato il sereno tra loro, sicuramente scoppieranno altri battibecchi nella casa più spiata dagli italiani. Lui nelle scorse ore riferendosi alla gieffina si è lasciato sfuggire una frase infelice che non è certo passata inosservata. Cosa ha detto? Che lui fuori dal Grande Fratello Vip ha una vita, i figli, gli affetti, gli amici e la carriera. Ha poi aggiunto: “Lei? Il suo problema è che esce ed è sola“.

Dario Cassini nella bufera per la frase su Antonella Elia al Grande Fratello Vip: cos’altro ha detto il gieffino

Sul web in molti stanno duramente criticando il gieffino per la brutta frase pronunciata contro la showgirl, pensano infatti che sia una bassezza colpire qualcuno usando le sue debolezze e sfruttare il tema della solitudine. L’attore ha continuato a parlare male di Antonella Elia dicendo che è stata una cosa molto grave prendere i suoi medicinali dalla valigia per poi nasconderli.

Dario Cassini ha fatto sapere che parlerà di quello che è successo tra lui e la gieffina solo se il Grande Fratello Vip mostrerà le immagini per dimostrare che non si è inventato nulla. A detta sua non è credibile uno che si giustifica senza avere le prove, dopodiché ha ribadito che è molto grave rubare importanti medicinali. Nella puntata di stasera verranno mostrare le clip? Lo scopriremo.