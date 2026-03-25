Grande Fratello Vip, il faccia a faccia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: “Non vorrei che ti umiliassi”

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Antonella Elia non si aspettava un faccia a faccia con Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip dal momento che lui aveva detto che non sarebbe andato nella casa più spiata dagli italiani.

Quando ieri sera gliel’ha fatto notare lui le ha detto che le hanno riferito ancora una volta una cosa non vera. All’ex compagna ha rivelato di esserci rimasto male, non solo per le parole che ha usato nei suoi confronti ma anche per ciò che ha detto sul loro rapporto che ha definito finto. Lui è convinto che il loro sia stato amore, lei ha detto che l’innamoramento c’è stato ma non sono mai riusciti a costruire qualcosa di concreto.

Pietro Delle Piane si è umiliato al Grande Fratello Vip? Le parole di Antonella Elia durante il confronto

Mentre parlavano del loro rapporto la gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime, più volte gli ha detto che gli vuole bene e che non voleva umiliarlo. Quando le ha detto che in molti lo attaccano dicendo di essere entrato nella casa per visibilità lei si è detta d’accordo.

All’ex compagno Antonella Elia ha detto: “Io non vorrei che ti umiliassi perché secondo me è un’umiliazione per te venire qua. Devi tutelarti, altrimenti le persone pensano che lo fai solo per immagine, per metterti in mostra“. Selvaggia Lucarelli ha detto che, a parer suo, questo confronto non era necessario. Lei non ne ha capito il senso, ha anche detto a Pietro Delle Piane che dovrebbe lasciare in pace la gieffina e rispettare la sua scelta di mettere fine alla loro relazione.

Non dovevo venire, però adesso ho il cuore in pace…Buona fortuna…”