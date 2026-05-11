Meteo
Martedì con forte libeccio. Da mercoledì maltempo con temporali
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MARTEDI CON FORTE #LIBECCIO. DA MERCOLEDI MALTEMPO CON TEMPORALI
Rinforzo dei venti dai quadranti occidentali nella giornata di domani, da ponente con rotazione a libeccio. Raffiche fino a 70 km/h sul Barese, vento forte anche sul litorale ionico.
da #Mercoledi arriva il maltempo con temporali sparsi e locali grandinate.
Temperature in aumento con punte fino a 26/27°C in molte zone della regione.