Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Antonella Elia e Barbara Prezia: “Si sono dette di tutto”

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L’attesa dei fan è quasi finita, stasera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti che approderanno nella casa ci sono anche Antonella Elia e Barbara Prezia.

Le ultime edizioni del reality non hanno riscosso troppo successo, in molti sono infatti curiosi di scoprire se i concorrenti della nuova edizione riusciranno a coinvolgere i telespettatori con le loro vicende. Stasera su Canale 5 Ilary Blasi darà il via al reality ma sembra che si siano già create delle dinamiche fuori dalla casa più spiata dagli italiani. Cosa è successo? A quanto pare è scoppiata un’accesa lite tra Barbara Prezia e Antonella Elia.

Parole al veleno tra Barbara Prezia e Antonella Elia? Cosa è successo prima di entrare al Grande Fratello Vip

Prima del loro ingresso nella casa più spiata dagli italiani i concorrenti del reality stanno trascorrendo alcuni giorni in hotel e sembra che gli animi si siano alquanto scaldati tra le due gieffine. Sul suo profilo Instagram è stata Deianira Marzano a rivelare l’intrigante indiscrezione.

Una persona che lavora nell’hotel in cui si trovano i concorrenti del Grande Fratello Vip ha rivelato all’esperta di gossip che c’è stata un litigio molto animato tra Barbara Prezia e Antonella Elia. Questo è ciò che si legge: “Antonella Elia è sbottato e ha iniziato a urlare. Da lì lei e Barbara Prezia si sono dette di tutto, parole pesanti e si sentiva dappertutto“. Il motivo del litigio? Non è stato reso noto, tra le due ci saranno dei battibecchi anche nella casa? Lo scopriremo.