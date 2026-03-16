Antonella Elia sulla rottura con Pietro Delle Piane : “Era geloso e possessivo ma io sono la femmina alfa”

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È giunta al capolinea da mesi la storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo vari tira e molla i due sembrano essersi detti definitivamente addio.

La showgirl è tornata a parlare della loro rottura ieri a Verissimo, arrivata poche settimane dopo aver annunciato che sarebbero convolati a nozze. In merito al matrimonio a Silvia Toffanin ha detto che all’improvviso era diventato un fardello. Entrambi sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e le nozze stavano diventando un business.

Relazione tossica tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Cosa ha rivelato la showgirl sul loro rapporto”

Durante la sua ospitata a Verissimo la showgirl ha rivelato che la sua relazione con Pietro Delle Piane era fatta di alti e bassi e tensione. Lei ogni tre giorni lo cacciava di casa ma lui non la prendeva affatto bene perché le diceva che dovevano comunque restare insieme anche quando litigavano. A parer suo, invece, è meglio stare ognuno a casa sua quando si litiga.

Antonella Elia sull’ex compagno ha poi svelato: “Questi alti e bassi, secondo me, sono tossici e creano una dipendenza affettiva. Pietro aveva il problema di essere geloso e possessivo“. A detta sua era il tipo di maschio alfa che voleva far fare quello che voleva lui alla sua donna, lei però si è definita una femmina alfa.