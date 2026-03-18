Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Adriana Volpe: “Non mi fido”, lei replica: “Provocatrice”

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Antonella Elia e Adriana Volpe sono tornare nella casa del Grande Fratello Vip e di sicuro regaleranno simpatici siparietti ai telespettatori.

Entrambe avevano partecipato al reality nell’edizione del 2020, dove non erano mancati gli scontri tra loro. Tra loro non c’è simpatia e di certo non fanno nulla per nasconderlo, ieri sera durante la prima puntata c’è stato il primo battibecco tra loro. Adriana Volpe si trova nella casa più spiata dagli italiani già da qualche giorno, Antonella Elia è entrata ieri e ha salutato e abbracciato tutti tranne la conduttrice, nei suoi confronti si è limitata ad un freddo saluto.

Antonella Elia e Adriana Volpe, primo confronto infuocato al Grande Fratello Vip: le due gieffine non si sopportano

Ilary Blasi durante la prima puntata del reality ha mostrato un confessionale in cui Raul e Renato hanno dato della parac*la ad Adriana Volpe, dopo aver visto la clip Antonella Elia ha detto: “Com’è lei? Una paracu*a. Ci sono d’altronde persone furbe che agiscono non in maniera spontanea ed è questo il termine giusto“.

La conduttrice ha chiesto alle due gieffine di recarsi in un’altra stanza del Grande Fratello Vip per un confronto. Lì Antonella Elia ha detto che non si fida della collega, pensa che abbia la tendenza ad apparire come fatina buona però improvvisamente delude diventando la migliore amica dei suoi nemici. Adrian Volpe ha invece rivelato: “È provocatrice ed è destabilizzante, per anni ho seguito l’andamento che ha sempre deciso lei”.