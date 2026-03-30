Grande Fratello Vip, Adriana Volpe dura con Alessandra Mussolini: “Non ha sensibilità, è cattiva”

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Al Grande Fratello Vip sin dall’inizio c’è stata molta tensione tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, infatti non sono mancate frecciatine e discussioni.

Nei giorni scorsi l’ex parlamentare ha preso in giro la gieffina imitando il modo in cui aveva preparato la torta al cioccolato nella casa, quando lei lo ha scoperto c’è rimasta davvero male. Adriana Volpe in confessionale ha detto: “Trovo che da mamma abbia fatto un errore immenso. Ha dimostrato di non avere sensibilità, di essere gratuitamente cattiva“.

Adriana Volpe si scaglia contro Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: la gieffina critica duramente il suo comportamento

Raimondo Todoro ha dato ragione alla Volpe dicendo che una battuta ci può stare ma avrebbe dovuto smettere quando Adriana ha detto che elencava il procedimento ad alta voce perché sperava che la figlia stette preparando la torta insieme a lei.

Adriana Volpe ha criticato duramente l’atteggiamento di Alessandra Mussolini dicendo di aver trovato di cattivo gusto il fatto che sparlavano su una cosa personale ed intima. Visibilmente infastidita ha poi aggiunto: “La Mussolini si è dimostrata per quello che è: insensibile, fredda, provocatrice“.