Grande Fratello Vip, Antonella Elia torna a parlare di Pietro Delle Piane: “Non ci ho mai creduto”

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Nei giorni scorsi Antonella Elia ha avuto un confronto con Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, durante il quale lei non è riuscita a trattenere le lacrime.

Durante un confessionale la gieffina è tornata a parlare della sua storia d’amore con l’ex compagno, tra le varie cose ha rivelato: “Non ci ho mai creduto che io potessi farcela a stare con lui a vivere con Pietro, a sposarmi. Avrei dovuto rinnegare completamente me stessa per poter andare d’accordo con lui“. Ad un certo punto si è resa conto che non poteva farcela e lo ha lasciato. Antonella Elia pensa che la sua vera felicità dipenda dalla libertà, anche se per conquistarla si è ritrovata da sola.

Antonella Elia parla di Pietro Delle Piane con Paola Caruso: le rivelazioni sull’ex compagno

Durante una chiacchierata con Paola Caruso la showgirl ha fatto sapere che all’ex compagno lo aveva detto che le cose tra loro stavano cambiando, lui però le diceva che dopo molti anni non poteva essere come all’inizio. A parer suo la loro relazione si stava logorando e diventava sempre di più un’abitudine.

In confessionale Antonella Elia riferendosi al confronto con Pietro Delle Piane ha detto che lui era convinto che sarebbe crollata vedendolo. Lei però ha fatto una scelta che ha ponderato negli ultimi mesi ed è convinta che lui abbia bisogno di una donna diversa, più materna. Ha poi aggiunto: “A lui il mio modo di essere gli fa male, non è giusto per lui né per il modo in cui vede la vita. Io sono una donna grande e lui è piccolo, ha a 11 anni meno di me“.