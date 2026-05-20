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Panchina Manfredonia, si pensa all’ex Afragolese Ciaramella

Dopo la separazione già ufficializzata tra il Manfredonia e Luigi Pezzella, il club sipontino è già al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista dei candidati per la panchina sarebbe, secondo Antenna Sud, quello di Andrea Ciaramella, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Afragolese. L’allenatore campano sarebbe in questo momento “in pole” per raccogliere l’eredità di Pezzella.