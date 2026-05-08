Antonella Elia racconta la sua drammatica storia al GF Vip: le rivelazioni sulla morte dei genitori

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Non è la prima volta che Antonella Elia si lascia sfuggire dei dettagli in merito al suo delicato passato, ieri al Grande Fratello Vip ha raccontato la sua drammatica storia.

Durante una chiacchierata con Lucia e Renato ha rivelato che la madre è morta quando lei aveva solamente un anno e mezzo. Fino all’età di cinque anni è cresciuta con i nonni materni, poi il padre decise di riprenderla bruscamente con sé non facendole più vedere i nonni. Quando Antonella Elia aveva nove anni il padre di è risposato con Paola, grazie a lei lui riappacificò con i suoi nonni e lei ricominciò a frequentarli, fino a quel momento li vedeva ogni tanto a scuola di nascosto.

Infanzia drammatica per Antonella Elia: cosa ha rivelato nella casa del Grande Fratello Vip

La gieffina ha perso il padre a causa di un incidente stradale quando aveva quattordici anni, lei continuò a vivere con Paola ma il loro rapporto da quel momento si incrinò. Ai suoi compagni di avventura ha raccontato che non facevano che litigare, infatti quando ha compiuto diciotto anni è andata via di casa. A detta sua probabilmente dopo la morte del padre lei iniziò a ribellarsi e la sua seconda moglie iniziò a vederla come un’estranea.

Per molti anni lei e la moglie del padre non si sono né viste né sentite, dopo circa quindici anni l’ha rintracciata ma quelle rare volte che si vedevano finivano sempre per litigare. Antonella Elia ha fatto sapere che non sono più riuscite a recuperare il loro rapporto, la donna è morta due anni fa ma da tempo si rifiutava di incontrarla per via del loro pessimo rapporto.