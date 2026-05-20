Manfredonia, richiedenti asilo. Opposizione: “Chiediamo al Consiglio di votare per un referendum consultivo”
Manfredonia, richiedenti asilo. Opposizione: “Chiediamo al Consiglio di votare per un referendum consultivo”
Richiedenti asilo. Nostra mozione in consiglio il 3 giugno
E’ stato appena convocato il consiglio comunale, che si celebrerà mercoledì, 3 giugno, alle ore 15.00.
In occasione dello svolgimento di tale seduta, sarà trattata, a seguito di espressa richiesta, proveniente da noi, una mozione, mediante la quale chiediamo all’assise di votare favorevolmente, rispetto all’indizione del referendum consultivo, per consentire alla popolazione di esprimersi, democraticamente, circa la questione dei richiedenti asilo, in base alla normativa vigente.
Il massimo organo comunale sarà, poi, chiamato a deliberare, anche in merito ad un’ulteriore questione posta, ossia quella concernete la “mazzata”, proveniente dal governo regionale di sinistra.
Nel breve termine, infatti, l’aumento dell’addizionale IRPEF si abbatterà su TUTTI, per sanare il disavanzo sanitario, prodotto nel corso degli ultimi anni dallo stesso schieramento politico , oggi in carica a Bari.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli
Liliana Rinaldi