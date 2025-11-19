Grande Fratello, Simone De Bianchi si commuove per il suo compleanno: la madre gli ha scritto una lettera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera Simone De Bianchi ha festeggiato il suo compleanno insieme ai suoi compagni di avventura nella casa del Grande Fratello. Il gieffino ha spento 23 candeline, gli altri concorrenti ha cercato di rendere il momento davvero speciale, soprattutto la madre.

Francesca Carrara ha scritto una lettera al figlio per il suo compleanno, mentre mangiavano la torta ha deciso di leggerla lui stesso. L’emozione del gieffino è stata tantissima, mentre leggeva le parole scritte dalla madre non è riuscito a non piangere, ma non è stato l’unico. Anche lei si è emozionata, così come altri gieffini durante l’emozionante momento.

Simone De Bianchi non trattiene le lacrime al Grande Fratello: la lettera della madre lo ha emozionato

La donna ogni anno scrive qualcosa al figlio per il suo compleanno, lo ha fatto anche nella casa più spiata dagli italiani ed è stato un momento davvero toccante. Tra le varie cose gli ha detto che al Grande Fratello hanno portato il loro strano ma forte e unico rapporto.

Francesca Carrara al gieffino ha detto che si può sbagliare a 23 anni, i genitori però oltre a riconoscere gli errori devono sempre essere un porto sicuro. Ci ha tenuto a fargli sapere che è davvero fiera e orgogliosa di lui, a detta sua fuori lei è sempre stata il suo punto di riferimento ma nella casa è stato lui il suo punto di riferimento. Ha poi aggiunto: “Tu mi hai dato la forza per continuare a restare, sei stato l’unica cosa certa di questa vita. Voglio dirti che non esiste un sentimento più puro di quello che lega una mamma al proprio figlio”.