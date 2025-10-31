Grande Fratello, emozionante incontro tra Simone e suo padre: “Sono pentito di tutto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Simone De Bianchi al Grande Fratello ha più volte manifestato il suo grande dolore per il rapporto inesistente che ad oggi ha con il padre. Sia lui che la sorella hanno sofferto moltissimo quando i loro genitori si sono separati perché gli hanno fatto vivere troppe tensioni e dispiaceri.

Durante la puntata di ieri sera il gieffino ha fatto sapere che ricorda una felicità e un amore immenso quando era piccolo e pensa che le cose potevano essere gestite meglio. Ha affrontato qualcosa che non poteva risolvere e stava male quando sentiva parlare male della madre o del padre. Simone De Bianchi è stato poi freezato ed è stato raggiunto dal padre, quando lo ha visto è scoppiato a piangere.

Simone De Bianchi, il padre gli chiede scusa al Grande Fratello: l’incontro padre-figlio commuove

Entrambi sono apparsi molto emozionati durante il loro incontro. Il padre del gieffino, Alessio, si è detto molto dispiaciuto per come siano andate le cose. Gli ha detto che è la cosa più bella che ha fatto, ci sarà sempre per lui e aspetterà fin quando non sarà pronto a dargli un’altra possibilità.

L’uomo al Grande Fratello ha anche detto che gli dispiace che lui e la madre lo abbiano messo in mezzo che ha sentito il peso di quello che è accaduto tra loro. Lo ha invitato a non litigare con la madre perché è unica, ha poi aggiunto: “Ti ho chiamato tante volte, lo so che sei incavolato con me. Non ho saputo gestire la vita mia come il matrimonio con mamma. Sono pentito di tutto quello che è successo”. Durante il confronto entrambi hanno pianto e si sono più volte abbracciati, sembra che entrambi siano intenzionati a recuperare il loro dopo il reality.