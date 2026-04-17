Sport Manfredonia

Tucson Angel Manfredonia, l’ora della verità

Redazione17 Aprile 2026
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Tucson Angel Manfredonia, l’ora della verità

DR1- L’ORA DELLA VERITÀ: SEMIFINALE PLAYOFF! 🔥

Domenica inizia la serie che vale una stagione. I ragazzi della Tucson Angel Manfredonia scendono in campo per Gara 1 contro la HS Carovigno.

I brindisini sono un team solido con giocatori di livello superiore di una DR1. L’argentino Villalon autentico crack per la categoria , Angelini giocatore dal tiro mortifero, l’intramontabile Leo, Iaia giocatore dalle mille risorse, sotto le plance sono solo alcuni dei giocatori importanti che compongono il roster importante del Carovigno.

Non c’è domani, conta solo il presente. Abbiamo bisogno della vostra voce, del vostro calore, del vostro ruggito dal primo all’ultimo secondo! 🗣️🏀

📍 Paladante, Manfredonia

🗓️ Domenica 19 Aprile

⏰ Palla a due ore 19:00

Insieme, verso il sogno. Portate la voce, portate il cuore!

Redazione17 Aprile 2026