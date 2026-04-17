Tucson Angel Manfredonia, l’ora della verità
Tucson Angel Manfredonia, l’ora della verità
DR1- L’ORA DELLA VERITÀ: SEMIFINALE PLAYOFF!
Domenica inizia la serie che vale una stagione. I ragazzi della Tucson Angel Manfredonia scendono in campo per Gara 1 contro la HS Carovigno.
I brindisini sono un team solido con giocatori di livello superiore di una DR1. L’argentino Villalon autentico crack per la categoria , Angelini giocatore dal tiro mortifero, l’intramontabile Leo, Iaia giocatore dalle mille risorse, sotto le plance sono solo alcuni dei giocatori importanti che compongono il roster importante del Carovigno.
Non c’è domani, conta solo il presente. Abbiamo bisogno della vostra voce, del vostro calore, del vostro ruggito dal primo all’ultimo secondo!
Paladante, Manfredonia
Domenica 19 Aprile
Palla a due ore 19:00
Insieme, verso il sogno. Portate la voce, portate il cuore!