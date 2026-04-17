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Meteo, dove farà freddo dal 20 aprile?
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Meteo, dove farà freddo dal 20 aprile?
Da domenica 19 aprile e ancor più dal 20, l’anticiclone tenderà a migrare verso nord, lasciando scoperto il fianco meridionale dell’Europa.
Lo scrive MeteoLive.
Dove farà più freddo?
- Valpadana: attesi rovesci e temporali, localmente anche intensi sul Triveneto e la Lombardia generati dal contrasto tra l’aria più mite preesistente e il nuovo flusso freddo in arrivo da nord-est.
- Centro Italia, soprattutto versante adriatico: l’aria fredda scivolerà verso sud-est, alimentando instabilità sparsa e un calo termico più avvertibile.
- Temperature: flessione diffusa, con valori che torneranno sotto la media stagionale, specie nelle regioni orientali.