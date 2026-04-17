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Meteo, dove farà freddo dal 20 aprile?

Redazione17 Aprile 2026
A woman in a blue raincoat holding a black umbrella struggles with the umbrella due to stormy, windy weather on a beach
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Meteo, dove farà freddo dal 20 aprile?

Da domenica 19 aprile e ancor più dal 20, l’anticiclone tenderà a migrare verso nord, lasciando scoperto il fianco meridionale dell’Europa.

Lo scrive MeteoLive.

Dove farà più freddo?

  • Valpadana: attesi rovesci e temporali, localmente anche intensi sul Triveneto e la Lombardia generati dal contrasto tra l’aria più mite preesistente e il nuovo flusso freddo in arrivo da nord-est.
  • Centro Italia, soprattutto versante adriatico: l’aria fredda scivolerà verso sud-est, alimentando instabilità sparsa e un calo termico più avvertibile.
  • Temperature: flessione diffusa, con valori che torneranno sotto la media stagionale, specie nelle regioni orientali.
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Redazione17 Aprile 2026