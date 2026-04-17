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Un giovane arbitro di Manfredonia: ecco Michele Russo

UNA NUOVA STORIA CHE INIZIA

Nel settore calcio della UISP Foggia-Manfredonia entra un giovane arbitro: Michele Russo, 18 anni, di Manfredonia. Dopo un percorso formativo impegnativo e selettivo, ha conquistato sul campo (già prima di entrarci) la fiducia della commissione e del gruppo arbitri UISP. Oggi porta con sé entusiasmo, passione e voglia di crescere. Perché diventare arbitro non è solo conoscere le regole, è essere parte del gioco, nel modo più autentico.



Adesso viene il bello: i campi, le partite, le emozioni vere.

E di occasioni non ne mancheranno.

Benvenuto Michele, lo sport ha bisogno di energia come la tua

